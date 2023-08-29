В Саранске расследование дела о гибели девочки на переходе передано СК региона

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы регионального СК, трагедия произошла в Саранске днем 25 августа. На нерегулируемом пешеходном переходе, обозначенном дорожными знаками и дорожной разметкой, рейсовый автобус наехал на бабушку с малолетним ребенком.

В результате ДТП 7-летняя девочка погибла на месте, 54-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована в больницу. По данному факту в органах МВД было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По инициативе следственного управления уголовное дело передано прокурором для дальнейшего расследования следователям Октябрьского межрайонного следственного отдела следственного управления по республике.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователи СК устанавливают и допрашивают свидетелей и очевидцев ДТП. Назначены необходимые судебные экспертизы.