Сотрудники МВД Мордовии и общественники раздали детям наборы школьника

Фото: Пресс-служба регионального МВД

В Саранске 28 августа несколько десятков детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили наборы школьника.

Необходимые для учебы принадлежности им раздали член Общественного совета при МВД, председатель республиканской общественной организации «Союз православной молодежи Мордовии» Ольга Зеткина и заместитель начальника пресс-службы регионального МВД Татьяна Вихляева.

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия, такую помощь нуждающимся к началу учебного года полицейские и активные представители общественности оказывают ежегодно.

Кроме того, сотрудник МВД напомнила ученикам о правилах безопасного поведения по дороге в школу и обратно, рассказала о необходимости проявлять бдительность и осторожность, не общаться с незнакомыми людьми и всегда сообщать родителям о месте своего нахождения.