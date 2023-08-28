В селе Неверкино прошел фестиваль чувашской национальной культуры "Акатуй"

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Пензенская область - регион этноконфессионального согласия, здесь проживают представители более 100 национальностей. Чуваши, по официальным данным, составляют 0,35% (около 4000 человек) от общего числа населения региона. Большинство проживает в Неверкинском районе.

От лица губернатора Олега Мельниченко участников и гостей праздника поприветствовал и поздравил заместитель министра культуры и туризма Ильдар Мавлюдов, который, к слову, является уроженцем села Неверкино. От себя лично он добавил:

"Всем желаю здоровья, счастья, благополучия! Очень горд, что праздник в родном селе входит в региональный календарь событийных мероприятий", отмечает пресс-служба регионального Минкультуры.

Фестиваль "Акатуй" отметил первый юбилей - прошел в пятый раз. На празднике выступили народная артистка Чувашской Республики, обладательница почётного звания "Достояние Республики" Августа Уляндина, а также заслуженный работник культуры Чувашии Алексей Шадриков. Также состоялись концертная программа, выставка народного творчества, мастер-классы, чувашская национальная борьба "К решÿ".