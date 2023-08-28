Спасатели помогли пензенцу, поранившему ногу в лесу

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером в субботу, 26 августа, в пензенский пожарно-спасательный центр поступила информация, что в лесу на Западной поляне находится местный житель. Молодой человек во время прогулки получил травму ноги, из-за чего не смог самостоятельно выбраться из массива.

К гостинице «Ласточка», которая была указана в качестве ориентира, сразу же выехали спасатели. Сотрудники ППСЦ прочесали лес и быстро нашли юношу.

Пострадавшего донесли на носилках до автомобиля скорой помощи и передали его врачам.