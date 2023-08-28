В Мордовии перед судом предстанет похитительница золотых колец матери сожителя

Выбрав момент, помощница «прополола» и шкатулку с золотыми кольцами в тумбочке хозяйки жилища.

О всех трудовых буднях сожительницы 62-летний мужчина узнал лишь, когда в мае текущего года обратился в полицию по поводу хищения денежных средств с его банковской карты.

По информации пресс-службы регионального СК, устанавливая обстоятельства совершенного преступления, оперативники выяснили, что около месяца назад потерпевший передал банковскую карту своей знакомой, с которой они неоднократно выпивали. И после той встречи, в марте текущего года, карточку она ему так и не вернула. О хищении денежных средств со счета мужчина узнал после получения смс-уведомлений, которые приходили ему на протяжении недели.

А женщина расплачивалась картой в различных магазинах, приобретая продукты и спиртное. За одну неделю она посетила более 20 торговых точек. Общая сумма причиненного ущерба составила свыше 16 тысяч рублей.

Позже была установлена причастность обвиняемой к краже двух золотых колец из дома матери сожителя. В последующем одно украшение она сдала в комиссионный магазин, а второе оставила у себя дома. Причиненный потерпевшей ущерб составил 14 тысяч рублей.

Следственным отделом ММО МВД России «Чамзинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 38-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ «Кража».

Свою вину в совершенных преступлениях женщина признала полностью. В настоящий момент уголовные дела направлены в суд.