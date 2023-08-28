Житель Саранска предстал перед судом за смерть своего сотрудника

12 августа прошлого года 21-летний рабочий одного из предприятий во время работы с прессом получил серьезные травмы и скончался на месте. По факту было возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось во время расследования, ответственное лицо нарушило технику безопасности, что и стало причиной ЧП.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.