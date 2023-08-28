Спектакль пензенского театра вошел в список значимых культурных мероприятий в стране

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

В список вошли 20 спектаклей, концертов, выставок и лекций. Все они были признаны наиболее значимыми культурными событиями в стране.

В этот список также вошел спектакль Пензенского драматического театра «Ленинградская притча» по пьесе Малики Икрамовой «Спасите Леньку!». Данная постановка рассказывает историю мальчика, живущего в блокадном Ленинграде. Пытаясь отвлечься от холода и голода, маленький Ленька начинает мечтать о далекой и жаркой Африке.

В числе организаций-финалистов оказались также Государственный Русский музей, Московский областной государственный театр кукол, петербургский Театр на Литейном, Музей МХАТ, Ярославская государственная филармония, Таганрогский театр имени А. П. Чехова, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр и другие.