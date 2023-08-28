На утепление фасада больницы в Тамале выделят почти 18 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вопросы обеспечения комфорта врачей и пациентов обсудили сегодня на заседании правительства Пензенской области. Речь зашла об утеплении фасада Тамалинской больницы. Глава региона поручил выделить средства на это и провести работы до наступления холодов.

Речь зашла также и об открытии новых ФАПов: с начала года в регионе уже установили 39 пунктов. До конца года будут смонтированы еще 30. Первоначально их планировалось открыть только в 2024 году, но это случится раньше.

Олег Мельниченко акцентировал внимание глав муниципальных образований на обязательном оперативном благоустройстве прилегающих к ФАПам территорий. Губернатор потребовал взять этот вопрос на тщательный контроль.