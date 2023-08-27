Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье27 августа 2023 15:03

В онкодиспансер в Пензе поступил новый рентгенодиагностический цифровой комплекс

Оборудование стоимостью 24,5 млн рублей приобретено в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Это отечественный современный, высокотехнологичный аппарат, использование которого позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента, - прокомментировал главный врач областного онкологического диспансера Антон Столяров. - Всего при помощи рентгенодиагностического комплекса можно будет проводить ежедневно до 56 исследований».

Данное оборудование позволяет делать рентгенографию черепа, костей скелета, органы грудной клетки, брюшной полости, малого таза в различных плоскостях и проекциях без изменения положения пациента. Так как аппарат цифровой, то врач может увеличить любую область на экране, отрегулировать резкость и контрастность изображения.

«Для размещения рентгенодиагностического комплекса проводится капитальный ремонт помещения, - продолжает Антон Анатольевич. - В настоящий момент ремонтные работы вышли на завершающий этап, поэтому в скором времени новый аппарат будет введён в эксплуатацию».

По информации пресс-службы регионального Минздрава, новое оборудование поступило в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».