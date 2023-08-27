В онкодиспансер в Пензе поступил новый рентгенодиагностический цифровой комплекс

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Это отечественный современный, высокотехнологичный аппарат, использование которого позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента, - прокомментировал главный врач областного онкологического диспансера Антон Столяров. - Всего при помощи рентгенодиагностического комплекса можно будет проводить ежедневно до 56 исследований».

Данное оборудование позволяет делать рентгенографию черепа, костей скелета, органы грудной клетки, брюшной полости, малого таза в различных плоскостях и проекциях без изменения положения пациента. Так как аппарат цифровой, то врач может увеличить любую область на экране, отрегулировать резкость и контрастность изображения.

«Для размещения рентгенодиагностического комплекса проводится капитальный ремонт помещения, - продолжает Антон Анатольевич. - В настоящий момент ремонтные работы вышли на завершающий этап, поэтому в скором времени новый аппарат будет введён в эксплуатацию».

По информации пресс-службы регионального Минздрава, новое оборудование поступило в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».