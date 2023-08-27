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НовостиОбщество27 августа 2023 11:03

Жителей Пензенской области призвали не выпускать шары в небо

В преддверии Дня знаний министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона напомнило о вреде этой традиции
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Десятки или даже сотни воздушных шаров в небе – бесспорно, очень красивое и вдохновляющее зрелище. Данная традиция постоянно становится частью различных торжеств: свадеб, выпускных вечеров, праздничных линеек в школах.

Однако мало кто задумывается о последствиях этой радости продолжительностью в несколько минут: рано или поздно улетевшие шары возвращаются на землю, загрязняя водоемы и леса. Животные и птицы принимают их за еду и погибают. Кроме того, шарики разлагаются не один десяток лет.

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области просит отказаться от запуска шаров в школах на День знаний и не вредить природе.