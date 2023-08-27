В Мордовии просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы МВД РФ по Республике Мордовия,18-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на автомашине «ВАЗ-21124», не обеспечил безопасный скоростной режим, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (бетонную опору ЛЭП).

В результате ДТП водитель с различными травмами был госпитализирован в лечебное учреждение, где от полученных травм скончался. Также травмы получил 19-летний пассажир автомобиля.

Сотрудники следственного отдела ММО МВД России «Лямбирский» обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(8342) 38-59-56 или 02.