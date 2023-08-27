В Прокуратуре Мордовии обсудили вопросы противодействия коррупции

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия

Под председательством прокурора республики Сергея Лапина с участием руководителей региональных правоохранительных органов 25 августа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.

Глава надзорного ведомства отметил, что на территории республики сохранена активность правоохранительных органов республики по выявлению преступлений коррупционной направленности. В текущем году их зарегистрировано 216. Количество выявленных фактов взяточничества возросло на 30,4 %.

Правоохранительными органами также пресекались факты коммерческого подкупа, хищения имущества путем обмана и злоупотребления доверием, присвоения либо растраты, отмечает пресс-служба республиканского ведомства.

Вместе с тем критике со стороны руководителя региональной прокуратуры подвергнута деятельность правоохранительных органов тех районов, где отсутствуют либо существенно снижены результаты работы по выявлению преступлений коррупционной направленности, их работа поставлена на контроль.

Сергей Лапин обратил внимание руководителей правоохранительных органов на необходимость совершенствования межведомственного взаимодействия в целях своевременного пресечения коррупционных правонарушений.

По проблемным вопросам состоялся обмен мнениями участников рабочей группы.

Для повышения эффективности работы межведомственной группы разработан комплекс мер, реализация которых находится на контроле прокуратуры республики.