Пензенец необычно использовал вверенные ему ключи от квартиры – украл кухонную технику

В отдел полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1977 года рождения. Женщина рассказала, что из её квартиры были похищены варочная панель, морозильная камера, микроволновая печь, вытяжка и измельчитель пищевых отходов.

Общая сумма ущерба составила более 90 тысяч рублей, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению данного преступления причастен пензенец 1988 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности и воспользовался вверенными ключами от квартиры.

Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что похищенное имущество сдал в комиссионный магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.