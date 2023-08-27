В Рузаевском районе пройдет фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня–2023»

Фото: Известия Мордовии

Здесь состоятся сразу два масштабных события: Празднование 95-летия Рузаевского района и IX Межрегиональный фестиваль мордовского гостеприимства «Кургоня», отмечает пресс-служба Главы Мордовии.

16 июля Рузаевскому району исполнилось 95 лет. Сегодня это динамично развивающаяся территория с богатой историей, национальным характером, культурной самобытностью, успешным сельским хозяйством и прогрессирующей экономикой.

За всем этим – труд жителей республики. А объединение празднования юбилея Рузаевского района с IX Межрегиональным фестивалем мордовского гостеприимства «Кургоня» очень символично. Ведь «Кургоня» - праздник единение народов Мордовия, популяризации мордовской культуры, быта и традиций гостеприимства.

Для гостей торжеств организаторы подготовили главный символ праздника - мордовскую ватрушку кургоня. Предполагается, что в этом году национальное блюдо будет диаметром 3,3 метра.

В 11.00 гости смогут познакомиться с работой площадок: гастрономической – «Кургоня», быстрого питания - «Жарим-Варим-Угощаем», - «Ярмарка урожая» - презентации сельских поселений Рузаевского муниципального района;

«Мордовия гостеприимная» - продажа кондитерских изделий и других продуктов питания от производителей Рузаевского района и Республики Мордовия

«Силушка богатырская» - площадка спортивных состязаний по видам спорта, мордовских национальных игр и реконструкторов

- «Я-патриот» - выставка оружия, площадка «Служба по контракту»;

Основные торжества пройдут на Главной сцене:

В 11.30 состоится парад-шествие гостей и участников Фестиваля и многонациональный хоровод

В 12.00 – торжественное открытие Фестиваля

13.00 –14.30 – выступление хедлайнера фестиваля - шоу-группы «Кирилл да Марья» (г. Самара)

Затем состоится Фестивальный праздничный концерт с участием коллективов - гостей Фестиваля (коллективы поселений Рузаевского муниципального района, районов Республики, регионов)