Губернатор Олег Мельниченко посетил Сердобский район

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Благоустройство ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Объект планируется сдать к 1 октября. Губернатор отметил, что, если позволит погода, горожане даже успеют увидеть пробный пуск нового фонтана.

Жители Сердобска поблагодарили губернатора также и за благоустройство сквера Яблочкова - сейчас он стал любимым местом отдыха мам и детей.

Кроме того, 1 сентября у местной школы №10 откроется новая спортивная площадка, построенная в рамках договоренностей Пензенской области с ПАО «Газпром».

Губернатор также посетил еще одну школу - в селе Куракино. Это здание недавно пострадало от урагана.

- Пусть родители не волнуются, - обратился Олег Мельниченко к руководству школы. - Проектно-сметная документация районной администрацией подготовлена, мы профинансируем работы.

Глава региона поручил выделить на ремонт кровли в школе села Куракино 8 миллионов рублей. Работы планируется провести до начала ноября.