Сердобск и Пологи заключат соглашение о сотрудничестве

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как он рассказал, завтра глава администрации Сердобского района отправится в Запорожье, где встретится с главой администрации города Пологи. Стороны подпишут соглашение о сотрудничестве.

Такое же соглашение будет заключено между Кузнецком и Токмаком.

- На следующей неделе у нас появляются два муниципальных образования-побратима, - заявил Олег Мельниченко. - Будем развивать контакты, выстраивать отношения. Еще со многими подружимся, нам дальше вместе жить, работать и развивать страну.