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НовостиОбщество26 августа 2023 12:48

Сердобск и Пологи заключат соглашение о сотрудничестве

Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Сердобский район сообщил губернатор Олег Мельниченко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как он рассказал, завтра глава администрации Сердобского района отправится в Запорожье, где встретится с главой администрации города Пологи. Стороны подпишут соглашение о сотрудничестве.

Такое же соглашение будет заключено между Кузнецком и Токмаком.

- На следующей неделе у нас появляются два муниципальных образования-побратима, - заявил Олег Мельниченко. - Будем развивать контакты, выстраивать отношения. Еще со многими подружимся, нам дальше вместе жить, работать и развивать страну.