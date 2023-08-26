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НовостиНедвижимость26 августа 2023 12:11

Пензенцы пожаловались Александру Бастрыкину на плесень в доме

Глава Следственного Комитета РФ поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Жители многоквартирного дома на улице Попова в Пензе прислали обращение в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Горожане пожаловались, что, несмотря на капитальный ремонт, сделанный в доме в прошлом году, подвалы многоэтажки постоянно затапливаются. Из-за этого в квартирах появилась плесень. Кроме того, в доме постоянные проблемы с отоплением.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.