Пензенцы пожаловались Александру Бастрыкину на плесень в доме

Жители многоквартирного дома на улице Попова в Пензе прислали обращение в приемную председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Горожане пожаловались, что, несмотря на капитальный ремонт, сделанный в доме в прошлом году, подвалы многоэтажки постоянно затапливаются. Из-за этого в квартирах появилась плесень. Кроме того, в доме постоянные проблемы с отоплением.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.