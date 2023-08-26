В Пензе с 1 сентября приступят к обучению 58974 школьника

Фото: Пресс-служба администрации Пензы.

Готовыми к новому учебному году в областном центре признаны 100% образовательных организаций.

Об этом на сессии Пензенской городской думы 25 августа сообщила начальник управления образования Пензы Алла Маркова. В 2023 году к оценке не предъявлялась школа № 25 г. Пензы им. В.П. Квышко в связи с ее ликвидацией. В планах муниципалитета на этом же участке построить новое здание.

«По предварительному комплектованию 1 сентября приступят к обучению 58974 обучающихся, из них – 6 369 первоклассников. Детские сады будут посещать 24 400 воспитанников, из них – 3 200 человек – это дети, пришедшие впервые. В учреждениях дополнительного образования планируется охватить 28 025 ребят», – отчиталась Алла Маркова.

По ее словам, актуальный спрос по очереди в детские сады отсутствует. Желающие попасть в учреждения дошкольного образования в этом году, зачислены. Имеется очередь только с пролонгированными сроками зачисления – на 2024-й, 2025-й год и дальше.

Начальник управления образования доложила, что за счёт средств федерального, регионального и муниципального бюджетов предусмотрено финансирование на основные направления, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

На текущий ремонт и содержание зданий, помещений и сооружений заложено более 160 млн рублей, на капремонт шести общеобразовательных организаций в рамках госпрограммы «Модернизация школьных систем образования» – 297,3 млн рублей.

На возведение двух корпусов в лагере «Юность» выделено 82,7 млн рублей, на подготовку оздоровительных лагерей к летнему сезону – свыше 20 млн рублей, мероприятия по выполнению наказов избирателей – 51 млн рублей, подготовку территории к устройство спортплощадок в восьми школах в рамках реализации проекта ПАО «Газпром» – около 2,5 млн рублей.

Алла Викторовна рассказала, что в настоящее время обеспеченность бесплатными учебниками составляет 100%.

Новые учебники закуплены в обязательном порядке для обучающихся 1-2 и 5-6 классов, а также учебники по предметам, которые будут изучаться в 7-8 классах.

Решением губернатора Пензенской области Олега Мельниченко выделены дополнительные средства из бюджета Пензенской области на приобретение 56 022 экземпляров. Бюджетные средства в сумме 49,4 млн рублей распределены по всем городским школам.

В образовательные учреждения Пензы поступили учебники для 11 класса «Всеобщая история» и «История России», приобретённые за счёт средств регионального бюджета на сумму 3,3 млн рублей. А также Дневники школьника Пензенской области для обучающихся 2-5 классов, Культурные дневники школьника Пензенской области для обучающихся 2-10 классов. Сформирован обменный фонд, которым могут воспользоваться образовательные организации.