За угрозы соседке убийством житель Белинского района отправится на скамью подсудимых

Как уточняет пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области, в обеденное время мужчина распивал спиртные напитки у себя дома совместно со знакомым.

Вечером пенсионерка 1952 года рождения, не обнаружив сына дома, направилась к соседу. Женщина увидела, что ее сын вновь употреблял алкоголь с данным гражданином, после чего между соседями произошла словесная перепалка.

В ходе возникшей ссоры злоумышленник взял нож и стал угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Причастного к совершению преступления установили участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Белинскому району.

Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.