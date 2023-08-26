Пензенцев ждет «Ночь кино»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Здесь пройдут кинопоказы трёх популярных отечественных картин 2023 года:

- «Чебурашка» (реж. Дмитрий Дьяченко), - «Вызов» (реж. Клим Шипенко), - «Праведник» (реж. Сергей Урсуляк).

Вход свободный. Расписание сеансов доступно на сайтах кинотеатров (кинозалов). Фильмы будут демонстрироваться на киноплощадках в Пензе, Кузнецке, Заречном, а также Нижнеломовском, Лунинском, Пензенском, Бессоновском, Никольском, Бековском, Вадинском, Городищенском районах, отмечает пресс-служба регионального Минкульта.

Центральной киноплощадкой Всероссийской акции «Ночь кино» в областном центре станет киноконцертный зал «Пенза».

Впервые станут площадками акции кинозал "Октябрь" в Вадинске и кинозал "На Московской" в Городище.

Присоединиться к общероссийскому кинопрокату позволила модернизация кинозалов, выполненная в 2022 году. Переоснащение стало возможным благодаря победе районных Домов культуры в конкурсе Фонда кино по модернизации кинотеатров в малых и средних городах - с населением до 500 тысяч жителей. Конкурс проведен при поддержке Министерства культуры РФ в рамках нацпроекта «Культура».