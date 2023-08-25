Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды25 августа 2023 14:07

Съемки очередного проекта компании «Пензфильммаш» стартовали в Москве

В этот раз пензенские киноделы снимают скетч-шоу о великих людях прошлого
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба «Пензфильммаш»

Фото: Пресс-служба «Пензфильммаш»

Как рассказали в пресс-службе компании, героями нового проекта станут Александр Пушкин, Лев Толстой, Екатерина Вторая и другие известные писатели, политики и т.д., а действие будет происходить в мире, где всегда существовали современные технологии.

Сериал, который будет состоять из отдельных скетчей, получил название «Смешная история». В ролях задействованы звезды российских сериалов и кино (но, кто именно, пока не сообщается), а съемки ведутся в исторических местах.

Скетч-шоу выйдет в этом году эксклюзивно на платформе Rutube.