Съемки очередного проекта компании «Пензфильммаш» стартовали в Москве

Фото: Пресс-служба «Пензфильммаш»

Как рассказали в пресс-службе компании, героями нового проекта станут Александр Пушкин, Лев Толстой, Екатерина Вторая и другие известные писатели, политики и т.д., а действие будет происходить в мире, где всегда существовали современные технологии.

Сериал, который будет состоять из отдельных скетчей, получил название «Смешная история». В ролях задействованы звезды российских сериалов и кино (но, кто именно, пока не сообщается), а съемки ведутся в исторических местах.

Скетч-шоу выйдет в этом году эксклюзивно на платформе Rutube.