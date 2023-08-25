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НовостиОбщество25 августа 2023 12:47

В Мордовии прокуратура отстояла права получившего минно-взрывную травму бойца СВО

У чиновников республики обеспечить жильем сироту, позднее отправившегося на спецоперацию, не получалось более 11 лет
Виктор ВИКТОРОВ

Сотрудники Рузаевской межрайонной прокуратура провели проверку исполнения законодательства об обеспечении жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и направили руководству Рузаевской администрации информацию о возникновении у военнослужащего преимущественного права на обеспечение жилым помещением.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия, местный житель, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте сиротой, был включен в 2011 году в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление жилья.

В 2022 году до получения минно-взрывной травмы он принимал участие в специальной военной операции.

Однако длительное время жильем сирота не обеспечивался.

После прокурорского вмешательства молодому человеку предоставлена благоустроенная квартира.