В Мордовии прокуратура отстояла права получившего минно-взрывную травму бойца СВО

Сотрудники Рузаевской межрайонной прокуратура провели проверку исполнения законодательства об обеспечении жильем граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и направили руководству Рузаевской администрации информацию о возникновении у военнослужащего преимущественного права на обеспечение жилым помещением.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия, местный житель, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте сиротой, был включен в 2011 году в список граждан, имеющих право на бесплатное предоставление жилья.

В 2022 году до получения минно-взрывной травмы он принимал участие в специальной военной операции.

Однако длительное время жильем сирота не обеспечивался.

После прокурорского вмешательства молодому человеку предоставлена благоустроенная квартира.