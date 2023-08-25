В Пензе завершили основной этап работ на Суворовском коллекторе

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В ближайшее время они приступят к восстановлению дорожного полотна, отмечает пресс-служба администрации Пензы.

«Одной из непростых задач стала оперативная доставка трубы в город для своевременного ремонта, – рассказал замглавы администрации Пензы Ярослав Щигорев. – Минимальные сроки, в которые поставщик готов был предоставить трубу – две недели. В результате проведенных Александром Басенко переговоров поставщики отгрузили трубу в тот же день, а в Пензу ее доставили в субботу».

По информации ООО «Горводоканал», новую полиэтиленовую трубу проложили с помощью установки горизонтально-направленного бурения без вскрытия асфальта на всей улице Суворова, а лишь в местах стартового и приемного котлованов. Замена была осуществлена на аварийном участке длиной 160 метров.

Также был смонтирован новый колодец и выполнена переврезка абонентов. Установленную трубу уже объединили с существующими коммуникациями и засыпали места разрытий щебнем.

«За субботу и воскресенье планируется выполнить асфальтировку первым слоем, чтобы открыть движение. Но так как глубина разрытий большая, покрытие немного просядет, после чего будет выполнена асфальтировка вторым слоем и дорожное полотно восстановлено в соответствии с нормативами», – сообщил главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Полностью завершить работы и открыть движение по ул. Суворова ресурсоснабжающая организация планирует в понедельник, 28 августа.

Напомним, что провал на участке канализационного коллектора на улице Суворова произошел в пятницу, 18 августа.