В Пензе вступил в силу приговор кассирше, вдолгую шутившей над АО «Альфа-Банк»

Приговором Первомайского районного суда г. Пензы от 06.06.2023 55-летняя жительница г. Пензы признана виновной в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Как отмечает пресс-служба Прокуратуры Пензенской области, женщина, работая кассиром операционного офиса АО «Альфа-Банк», используя свои полномочия, а также возможность доступа к наличным денежным средствам, с декабря 2017 года по октябрь 2022 года обращала в свою пользу вверенные ей денежные средства, не докладывая их в формируемые пачки, либо вкладывая вместо них билеты «банка приколов».

В результате ею был причинен ущерб АО «Альфа-Банк» на общую сумму 18 991 000 руб.

Вину в совершении преступления злоумышленница признала полностью, указав, что для выплаты долгов действительно брала на работе подотчетные денежные средства, поступившие в кассу из банкоматов.

Судом первой инстанции ей назначено наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Исковые требования АО «Альфа-Банк», с учетом частичного добровольного возмещения, причиненного преступлением имущественного ущерба, удовлетворены на сумму 18 951 000 руб.

Не согласившись с приговором суда, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке, выразив несогласие с суровостью назначенного наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, в соответствии с позицией прокурора, сочла приговор суда законным, назначенное осужденной наказание – справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.