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НовостиПроисшествия25 августа 2023 5:08

В Мордовии следователи выясняют причины гибели на пожаре 21-летнего молодого человека

Сообщение о возгорании бани на территории частного домовладения в селе Теньгушево поступило рано утром 23 августа
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Тело погибшего обнаружено после тушения пожара. Молодой человек по данному адресу проживал совместно с родителями, которые в это время дома отсутствовали.

По предварительным данным, пожар произошел из-за перекала печи. При осмотре тела погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.