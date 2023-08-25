В Мордовии следователи выясняют причины гибели на пожаре 21-летнего молодого человека

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия

Тело погибшего обнаружено после тушения пожара. Молодой человек по данному адресу проживал совместно с родителями, которые в это время дома отсутствовали.

По предварительным данным, пожар произошел из-за перекала печи. При осмотре тела погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки следователем будет принято процессуальное решение.