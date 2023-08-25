Николай Симонов принял участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию победы в Курской битве

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

С инициативой создания в поселке Поныри Курской области мемориального комплекса выступили ветераны Великой Отечественной, их потомки. Идею поддержали Президент Российской Федерации Владимир Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ветеранские организации, жители Курской области, общественники других регионов России, отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

Работа над проектом велась совместно с Российским военно-историческим обществом. Грандиозная битва на Курской дуге продемонстрировала всему миру способность советского государства собственными силами разгромить агрессора. Свыше 100 тысяч воинов были награждены орденами и медалями, более 180 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

«Я горжусь тем, что героями Курской битвы были и мои земляки. В ней сражались более тысячи выходцев из Пензенской области», - отметил Николай Симонов. - В центре Курского выступа отражала натиск врага 354-я стрелковая дивизия, сформированная в Пензенской области. Танковая бригада пензенца Николая Бубнова, уничтожила 548 вражеских танков, 449 орудий, 277 пулеметов, более 12 тысяч гитлеровцев. Посмертно Николай Матвеевич был удостоен звания Героя Советского Союза. С позывным «Пенза» воевал здесь Герой Советского Союза Александр Милюков – автор сценария к фильму «Экипаж машины боевой».

«Победа Красной Армии на Курской дуге показала, что нет ничего невозможного для солдата, который защищает Родину. На этом примере воспитываются новые поколения. Сегодня, стоя у монумента героям Курской битвы, я испытал огромное чувство гордости – и за поколение победителей, и за нашу молодёжь, которая сейчас доказывает, что достойна памяти своих дедов и прадедов», - подчеркнул глава правительства Пензенской области.