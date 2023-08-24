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НовостиОбщество24 августа 2023 14:26

Прокуратура Мордовии пресекла распродажу земель сельхозназначения администрацией села

Нарушения земельного законодательства выявлены Рузаевской межрайонной прокуратурой, отмечает пресс-служба регионального ведомства
Виктор ВИКТОРОВ

В Хованщинском сельском поселении установлен факт продажи без конкурентных процедур и по заниженной цене в собственность коммерческой организации земельного участка сельхозназначения площадью 195 га

В результате незаконной сделки нарушены интересы других хозяйствующих субъектов на приобретение земельного участка на законных основаниях, а также муниципального образования на получение наибольшей прибыли от продажи муниципальной земли.

По иску Рузаевской межрайонной прокуратуры суд признал недействительным договор купли-продажи земельного участка сельхозназначения в Хованщинском сельском поселении Рузаевского района, и он возвращен в казну поселения.