В Никольске пенсионер ушел на прогулку в лес и не вернулся

21 августа 70-летний житель Никольска Василий Макаров ушел на прогулку в лес. С того времени мужчина не выходил на связь.

Поиски пенсионера ведет отряд «ЛизаАлерт». Его представители опубликовали приметы мужчины в своих социальных сетях.

Василий Иванович среднего роста, худощавый. У него седые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в синюю клетчатую рубашку, темно-серые брюки, бежевые кроссовки. При себе имел коричневую трость.

Если вы видели его, сообщите об этом по телефонам 88007005452 или 112.