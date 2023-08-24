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НовостиПроисшествия24 августа 2023 12:39

В Никольске пенсионер ушел на прогулку в лес и не вернулся

Пропавший мужчина может нуждаться в медицинской помощи
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

21 августа 70-летний житель Никольска Василий Макаров ушел на прогулку в лес. С того времени мужчина не выходил на связь.

Поиски пенсионера ведет отряд «ЛизаАлерт». Его представители опубликовали приметы мужчины в своих социальных сетях.

Василий Иванович среднего роста, худощавый. У него седые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в синюю клетчатую рубашку, темно-серые брюки, бежевые кроссовки. При себе имел коричневую трость.

Если вы видели его, сообщите об этом по телефонам 88007005452 или 112.