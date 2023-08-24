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НовостиОбщество24 августа 2023 11:40

Пензенцы завершили ремонт школы в Токмаке

1 сентября в ней начнется новый учебный год
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, школа, в мае этого года пострадавшая от обстрелов, была восстановлена силами пензенцев.

«Специалисты из Пензенской области – шефского региона Токмака – провели колоссальную работу на объекте: восстановили выбитые ударной волной окна, восстановили фасад здания. Благодарен правительству Пензенской области за оперативную работу», - подчеркнул он.

Врио губернатора подчеркнул, что было крайне важно восстановить школу до начала учебного года:

«Это тот объект, который стал для нас знаковым», - заявил Евгений Балицкий.