Пензенцы завершили ремонт школы в Токмаке

Как рассказал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале, школа, в мае этого года пострадавшая от обстрелов, была восстановлена силами пензенцев.

«Специалисты из Пензенской области – шефского региона Токмака – провели колоссальную работу на объекте: восстановили выбитые ударной волной окна, восстановили фасад здания. Благодарен правительству Пензенской области за оперативную работу», - подчеркнул он.

Врио губернатора подчеркнул, что было крайне важно восстановить школу до начала учебного года:

«Это тот объект, который стал для нас знаковым», - заявил Евгений Балицкий.