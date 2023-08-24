Преподавателю пензенского вуза на полтора года запретили принимать зачеты

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, в начале прошлого года один из студентов вуза обратился к старшему преподавателю кафедры с просьбой помочь со сдачей зачетов за четвертый курс. Педагог не стал проверять знания учащегося, а просто внес ложные данные в ведомости, за что получил от него 20 тысяч рублей на банковскую карту.

Чуть позже преподаватель получил еще такую же сумму от этого же студента - в этот раз за «сдачу» зачетов за первый, второй и третий курсы.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде трех с половиной лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также он лишен права принимать зачеты на полтора года. Кроме того, педагог должен будет выплатить штраф в 60 тысяч рублей.