Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды24 августа 2023 8:34

Фестиваль «Театральная осень» впервые пройдет в Саранске

Площадкой для его проведения станет Мордовский национальный драматический театр
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Уже пятый год в сентябре в России проходит фестиваль национальных театров. С 2019 года он проводился в Крыму, в прошлом году – во Владикавказе. В этом сентябре «Театральная осень» состоится в Саранске, поскольку 2023 год объявлен Годом народного единства в Республике Мордовия.

С 8 по 16 сентября свои спектакли в столице республики представят восемь коллективов из Санкт-Петербурга, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Чечни, Бурятии, Марий Эл.

Мордовский коллектив покажет спектакль «Куйгорож» по пьесе Валентины Мишаниной, в основу которой легла старинная мордовская сказка.