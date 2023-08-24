В Пензе закрасили граффити на Бакунинском мосту

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Работы выполняли сотрудники МБУ «Пензавтодор». Чтобы закрасить надписи, им пришлось потратить почти 40 килограммов краски.

Как рассказали в городской администрации, подобные работы проводятся в Пензе несколько раз в неделю, однако граффити появляются снова. Помимо способа выразить себя, некоторые «художники» в своих работах пропагандируют употребление запрещенных веществ.

Помимо этого, зачастую они оставляют на месте мусор – пустые баллончики из-под красок.