В Мордовии сотрудники полиции установили местонахождение без вести пропавших несовершеннолетних

Сотрудники УУР МВД по Республике Мордовия совместно с оперативниками ММО МВД России «Торбеевский» установили местонахождение несовершеннолетних брата и сестры.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, подростков забрала из оздоровительного лагеря «Сивинь», расположенного в Краснослободском районе, их мать, 1986 года рождения, имеющая ограничения в родительских правах.

В ходе проводимых мероприятий установлено, что дети находятся в Торбеевском районе по месту регистрации их матери. Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. В ближайшее время они будут возвращены в социальное учреждение.