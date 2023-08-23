Минздрав и филиал фонда поддержки участников СВО Пензенской области обсудили сотрудничество

Фото представлено министерством здравоохранения Пензенской области

В обсуждении и подписании документа приняли участие заместитель председателя правительства - министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев и директор филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

«Работа в настоящее время чётко идёт по определенному алгоритму взаимодействия между филиалом фондом и всеми лечебными учреждениями: после обращения человека в филиал фонда, сразу определяется проблема и подбирается лечебное учреждение, которое будет оказывать медицинскую помощь или реабилитационные услуги», – отметил Вячеслав Космачев.

По словам руководителя филиала фонда Ольги Клейменовой, основная задача подписанного соглашения – оказание своевременной и качественной медицинской помощи ветеранам СВО, членам их семей и семьям погибших. «С министерством здравоохранения Пензенской области филиал фонда взаимодействует с самого открытия, соглашение лишь регламентирует и укрепит это сотрудничество», - подчеркнула Ольга Клейменова.

СПРАВКА «КП»

Филиал фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 36.

Посетить филиал фонда можно лично или обратиться по телефонам: 8 (8412) 22-17-71, 8 (8412) 22-17-72, 8 (8412) 22-17-73.