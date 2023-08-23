«Термодом» номинировали на награждение знаком «Надежный застройщик России»

Фото предоставлено пресс-службой компании

Чтобы получить золотой знак «Надежный застройщик России», компании проходят серьезный гражданский контроль. Во всех регионах работают тайные покупатели. Они запрашивают необходимые документы и анализируют добросовестность застройщиков.

Еще один критерий отбора - отсутствие претензий к компании со стороны государственных органов и покупателей. У Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области и клиентов холдинга «Термодом» их нет.

«Рады, что удается поддерживать высокую планку. Приложим все усилия, чтобы и дальше радовать вас качественными, удобными и комфортными проектами в Пензе и области», – отмечают представители компании-застройщика.