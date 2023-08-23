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НовостиНедвижимость23 августа 2023 12:45

«Термодом» номинировали на награждение знаком «Надежный застройщик России»

Это высокая и очень ответственная награда. Холдинг «Термодом» получал ее уже трижды, и недавно стало известно, что компания номинирована в четвертый раз
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой компании

Фото предоставлено пресс-службой компании

Чтобы получить золотой знак «Надежный застройщик России», компании проходят серьезный гражданский контроль. Во всех регионах работают тайные покупатели. Они запрашивают необходимые документы и анализируют добросовестность застройщиков.

Еще один критерий отбора - отсутствие претензий к компании со стороны государственных органов и покупателей. У Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области и клиентов холдинга «Термодом» их нет.

«Рады, что удается поддерживать высокую планку. Приложим все усилия, чтобы и дальше радовать вас качественными, удобными и комфортными проектами в Пензе и области», – отмечают представители компании-застройщика.