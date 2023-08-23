47-летний житель Саранска и его сын с ножом и кулаками напали на мальчика

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

20 августа в Саранске на одной из улиц между 14-летним и 13-летним подростками произошла ссора, во время которого старший из ребят ударил младшего ножом в область голени. Кроме того, к конфликту подключился и отец старшего мальчика, который несколько раз ударил потерпевшего по лицу.

Пострадавший был госпитализирован. Информация о случившемся просочилась в местные СМИ, после чего выяснением всех обстоятельств случившегося начало заниматься СУ СК по РМ.

Следователю удалось выяснить, что мужчина и его сын уже имели дела с правоохранительными органами: подросток состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а его отец привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью.

В отношении 47-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), подозреваемый задержан. Расследование продолжается.