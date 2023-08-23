Фестиваль «Толстопятый» снова пройдет в Городе Спутнике

Фото: сообщество фестиваля в социальной сети

Фестиваль сказок и ремесел пройдет в Пензенской области уже во второй раз. Как и в прошлом году, его организаторы приготовили для гостей много интересного.

Например, слепой путешественник из Санкт-Петербурга Владимир Васкевич расскажет посетителям сказку – но не совсем обычным образом, а передавая атмосферу через запахи, вкусы, звуки, то есть так, как осознают мир вокруг себя незрячие.

Кроме того, гостей фестиваля ждут ярмарка, хороводы, мастер-классы и многое другое. Программу мероприятий мы опубликуем немного позже.