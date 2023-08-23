В Пензе состоится презентация спортивных школ

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области

2 сентября на Юбилейной площади города можно будет узнать подробнее о секциях, спортивных школах и федерациях региона. Участников и гостей праздника ждут показательные выступления атлетов и работа интерактивных площадок. После этого родители школьников смогут записать своего ребенка в какую-то из секций или школ.

Помимо этого, 9 сентября в пензенских спортивных школах пройдут дни открытых дверей: жители региона смогут посмотреть на инвентарь и залы, в которых занимаются юные спортсмены. Подробности будут опубликованы чуть позже.