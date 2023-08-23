В Никольском районе ликвидировали лесной пожар

Фото: Пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, пожар был зафиксирован во вторник, 22 августа, на территории Никольского лесничества. В тушении принимали участие сотрудники Лесопожарного центра.

Всего с начала пожароопасного сезона в нашем регионе были зарегистрированы 23 возгорания в лесах. От пожаров пострадали 33,7 гектаров массивов.