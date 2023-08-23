Двое парней пытались украсть 350 килограммов металла на станции Белинская

Граждан 1997 и 2003 годов рождения поймали в тот момент, когда они скинули металл из двух полувагонов. Кражу парни совершали под покровом ночи, что, впрочем, не помешало правоохранителям их задержать.

Как отметили юноши, металл они планировали сдать в пункт приема. Своими действиями они едва не нанесли ущерб, оцененный в 10 000 рублей.

Следственным отделом Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Парням грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде.