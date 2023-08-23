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НовостиПроисшествия23 августа 2023 9:06

Двое парней пытались украсть 350 килограммов металла на станции Белинская

Но преступный замысел им так и не удалось довести до конца: их задержали сотрудники транспортной полиции
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Граждан 1997 и 2003 годов рождения поймали в тот момент, когда они скинули металл из двух полувагонов. Кражу парни совершали под покровом ночи, что, впрочем, не помешало правоохранителям их задержать.

Как отметили юноши, металл они планировали сдать в пункт приема. Своими действиями они едва не нанесли ущерб, оцененный в 10 000 рублей.

Следственным отделом Пензенского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Парням грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения – подписка о невыезде.