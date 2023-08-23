Пензенец, обливший кислотой автомобиль племянницы, может на два года лишиться свободы

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Причастного к совершению преступления установили участковые уполномоченные полиции ОП №5 УМВД России по городу Пензе.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, взяв кислоту в своем гараже, мужчина 1951 года рождения направился к территории дома родственницы. Облив химическим веществом автомобиль племянницы, пенсионер вернулся в гараж.

В результате умышленного повреждения автомобиля был причинен ущерб на сумму более 114 тысяч рублей. Мужчина в содеянном сознался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.