На радиостанции «Говорит Москва» продолжает выходить радиожурнал «Друзья – Сябры»

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Ведущий радиожурнала «Друзья- Сябры» Владимир Мамонтов попросил Вадима Францевича прокомментировать новость БелТа о том, что Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует на основе прибывших в республику бойцов ЧВК «Вагнер» ускорить создание в республике контрактной армии.

«Это была моя инициатива и я не жалею. Я хочу оставить этих ребят в вооружённых силах нашей страны и, отталкиваясь от них, более активно создавать контрактную армию», - приводит слова Лукашенко агентство БелТа.

Польша заявляет о том, что она намерена стать, уже почти стала первой военной державой Европы, о том, что армия увеличивается до 300 тысяч, Польша с барского плеча предоставляет Украине танки, направляет своих инструкторов, там пять тысяч поляков воюют, уже многие погибли и так далее, и так далее. И вот премьер Моравецкий вот этой великой Польши, возродившейся Польши, в лучших мечтаниях Стефана Батории, Яна Собеского, Юзефа Пилсудского, и вот эта Польша, её премьер появляется и говорит: вы знаете, выдвинулись 100 вагнеровцев к польской границе, очень опасаемся за Сувалкский коридор, надо какие-то меры предпринимать.

А вообще речь идёт о том, что действительно, согласно договорённостям, которые были между Александром Лукашенко и Пригожиным и они были одобрены Владимиром Путиным, группа «Вагнер», это уже несколько тысяч человек (точную цифру никто не знает), были выведены в соответствующий полевой лагерь недалеко от Осиповичей.

Я вагнеровцев видел и в Донбассе, хочу сказать, что там жесточайшая дисциплина. Это в основном профессионалы.

И Александр Лукашенко, естественно, как рачительный хозяин, решил использовать эту возможность для подготовки белорусских силовиков, не только вооружённых сил, но и министерства внутренних дел, внутренних войск.

Конечно, необходим опыт боевой офицерскому составу, рядовому составу. И вагнеровцы в этом плане могут оказать существенное содействие и уже оказывают.

Это системная работа. Современный боец должен быть подготовлен достаточно длительное время, это не менее полугода. Белорусы, не скажу, многие, но некоторые, среди моих знакомых такие есть, они были в рядах «Вагнера», в частности, выполняли миссии в Африке. Поэтому взаимодействие очень чёткое.

Но к этому нужно добавить и серьёзную ставку, которая делается на силы территориальной обороны, на народное ополчение, то есть наиболее патриотически настроенные граждане, это тысячи и тысячи людей. У нас уже несколько отрядов таких сформировано. Они могут взять в руки оружие. Они регулярно проходят тренировки для того, чтобы, в случае необходимости, встать на защиту своей Родины. Вот это наша стратегия. Плюс мы постоянно наращиваем техническое оснащение. Да, мы крепим оборону. Но ещё раз говорю, слушайте, смотрите Александра Лукашенко. Президент этот год объявил Годом мира и созидания.