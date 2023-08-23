В Саранске подросток ушел из дома и не вернулся

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

ОП № 3 УМВД России по го Саранск устанавливается местонахождение Максимова Ахлидина Рузыбойвича, 18.12.2009 года рождения, жителя г. Саранск, который 21 августа примерно в 16-00 ушел от дома № 26 по улице Энгельса, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 13 лет, среднего телосложения, рост 145 см, худощавого телосложения, волосы темные. Был одет: белая с надписями толстовка с капюшоном, спортивные штаны, кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 29-90-39, 29-90-23 или 102(02).