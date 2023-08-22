В Пензенской области в пруду у села Порошино водолазы 21 августа обнаружили тело мужчины

Фото: Пресс-служба регионального СК

По информации пресс-службы регионального СК, на отдыхе у водоема 20 августа компания употребляла спиртное. Мужчина решил искупаться, через некоторое время он пропал из поля зрения приятелей. Их самостоятельные поиски к положительному результату не привели.

На следующий день мать погибшего обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении сына. В ходе поисковых мероприятий с привлечением водолазов Пензенского пожарно-спасательного центра 21 августа тело погибшего обнаружено в водоеме.

С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.