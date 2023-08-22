В Мордовии выпустили азбуку на эрзянском языке

Яркая иллюстрированная книга была выпущена местным издательством. «Азбукась стихсэ» поможет малышам познакомиться с буквами: на каждую из них были сочинены стишки на эрзянском и русском языках. Их специально для книги сочинил заслуженный поэт Мордовии Геннадий Гребенцов.

Тираж издания – 300 экземпляров. Приобрести азбуку можно в книжных магазинах «Масторава».

КСТАТИ

В апреле этого года это же издательство выпустило в свет «Азбуку в стихах» на мокшанском и русском языках. Автор книги - народный писатель Мордовии Рая Орлова.