13-летний житель Мордовии промышлял воровством велосипедов

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Житель Саранска обратился в полицию с заявлением о краже подросткового велосипеда. Транспорт находился на парковке рядом с ТЦ на улице Володарского. Ущерб был оценен в 10 тысяч рублей.

Полиция установила причастность к краже 13-летнего жителя поселка Озерный. Юноша уже стоит на учете в органах внутренних дел за две аналогичные кражи.

В отношении законного представителя школьника будет составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. В отношении самого подростка организована проверка, результаты которой направят в органы ПНД.