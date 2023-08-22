Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем Государственного флага РФ

Уважаемые пензенцы!

Поздравляю вас с праздником - Днем Государственного флага Российской Федерации!

Стяг великой Родины – олицетворение национального величия и могущества, славы россиян, символ великих ратных подвигов и доблестных трудовых свершений, научных открытий, культурных и спортивных достижений.

Все мы, патриоты России, чтим славную многовековую историю Отчизны, гордимся ее прекрасными духовными и нравственными традициями.

Убежден, что благодаря нашему патриотизму, общей ответственности и целеустремленности мы сумеем добиться дальнейших успехов в укреплении социально-экономического потенциала Отечества, повысить благосостояние граждан!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!