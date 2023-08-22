В Мордовии разыскиваются без вести пропавшие несовершеннолетние

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

ММО МВД России «Краснослободский» устанавливается местонахождение несовершеннолетних Алешиной Нины Сергеевны, 2013 г.р. и Алешина Максима Сергеевича 2011 г.р., проживающих в ГБУ РМ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», которых

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, 21 августа примерно в 20-00 несовершеннолетних из оздоровительного лагеря «Сивинь», расположенного в Краснослободском районе, предположительно, забрала мать Алешкина Анна Владимировна.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 8(83443)2-32-93,38-59-52, 38-59-80 или 102.