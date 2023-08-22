В Пензенской области задержан подозреваемый в ночном убийстве в поселке Пролетарский

Фото: Пресс-служба регионального СК

После первого раунда один побежал домой за ножом, а второй предусмотрительно ретировался.

Не обнаружив обидчика, вооруженный боец вступил на улице в словесную перепалку с незнакомым ранее мужчиной. В ссоре злоумышленник нанес ему ножом удар в область груди, отмечает пресс-служба регионального СК.

Раненного на попутной машине доставили в больницу, где медики констатировали его смерть.

По факту убийства 27-летнего мужчины Нижнеломовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

43-летний житель Земетчинского района задержан, вину в совершенном преступлении признал. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз.