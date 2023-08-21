Жителей Саранска просят высказать мнение о новой схеме движения автобуса №20

Предполагается, что автобус №20 после улицы Володарской будет ездить по Севастопольской с выходом на Невского и далее вернется на маршрут.

Чтобы увеличение длины маршрута не привело к долгому ожиданию транспорта, планируется, что троллейбус №15, который будет ездить по прежней схеме, начнет курсировать с интервалами в 12-15 минут в час пик, 17-20 минут – в межпиковое время.

Жителей города просят принять участие в голосовании в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Если большинство граждан проголосуют против нового маршрута, автобус №20 будет ездить по старому.