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НовостиОбщество21 августа 2023 12:43

Жителей Саранска просят высказать мнение о новой схеме движения автобуса №20

Изменения планируется ввести для того, чтобы обеспечить транспортом микрорайон «Юбилейный»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Предполагается, что автобус №20 после улицы Володарской будет ездить по Севастопольской с выходом на Невского и далее вернется на маршрут.

Чтобы увеличение длины маршрута не привело к долгому ожиданию транспорта, планируется, что троллейбус №15, который будет ездить по прежней схеме, начнет курсировать с интервалами в 12-15 минут в час пик, 17-20 минут – в межпиковое время.

Жителей города просят принять участие в голосовании в группе городской администрации в соцсети «ВКонтакте». Если большинство граждан проголосуют против нового маршрута, автобус №20 будет ездить по старому.